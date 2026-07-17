В Севастополе в массовом ДТП пострадал ребёнок

В Севастополе на проспекте Генерала Острякова произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате происшествия пострадала 9-летняя пассажирка одной из машин. Об этом сообщили в управлении МВД России по Севастополю. Авария произошла в пятницу в 11:25.

По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля SsangYong неправильно выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося Hyundai, за рулем которого находилась женщина 42 лет, и совершил с ним столкновение. Hyundai по инерции столкнулся с движущимся впереди Kia под управлением 35-летнего водителя, который далее совершил столкновение с автомобилем Honda, – рассказали подробности в полиции Севастополя.

В результате ДТП пострадала 9-летняя пассажирка автомобиля Kia, девочка доставлена в медицинское учреждение. По данным полиции, ребенок находился в детском удерживающем устройстве, что позволило минимизировать травмы.

Видимые признаки опьянения у водителей-участников дорожной аварии отсутствуют. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, – добавили правоохранители.

Ранее сообщалось, что 10-летний велосипедист попал под колеса иномарки в Севастополе. ДТП произошло на Фиолентовском шоссе. 67-летняя женщина за рулем Mitsubishi наехала на ребенка, который пересекал дорогу по «зебре». В момент ДТП питание светофорного объекта было отключено.

источник: РИА Новости Крым

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