ДТП в Севастополе:  машина такси сбила на «зебре» одиннадцатилетнюю школьницу

В Севастополе накануне вечером произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок-пешеход. По информации ГИБДД, в темное время суток, напротив дома 22 по улице Рыбацкий причал автомобиль такси сбил 11-летнюю девочку.

Водитель, 1974 года рождения, управляя автомобилем такси «Рено Логан», совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП школьница получила телесные повреждения и была доставлена в детскую больницу, — сообщили в ГИБДД.

По факту ДТП с несовершеннолетним пешеходом проводится проверка.

Всего за прошедшую неделю на дорогах Севастополя произошло 15 ДТП, в которых 26 человек получили различные травмы, в том числе шестеро детей в возрасте до 16 лет.

Также за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 405 административных правонарушений, в том числе 35 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 4 из которых повторно в течение года, за что предусмотрена уголовная ответственность, 20 водителей выехали на полосу, предназначенную для встречного движения в нарушение ПДД.