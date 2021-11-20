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 ДТП в Севастополе: «Патриот» сбил ребенка
Фото: УМВД по г. Севастополю

ДТП в Севастополе: «Патриот» сбил ребенка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:32 20.11.2021

Накануне вечером (в 18:20) в Севастополе произошло ДТП, в котором пострадал 9-летний ребенок. Как уточнили в ГИБДД, дорожный инцидент произошел в районе автовокзала, около дома №2 на ул. Ревякина.

Водитель, 1987 года рождения, управляя автомобилем УАЗ «Патриот», при выезде с прилегающей территории на улицу Героев Севастополя совершил наезд на девятилетнего мальчика, который переходил дорогу на пересечении проезжих частей, – сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП ребёнок получил травмы и доставлен в детскую городскую больницу.

 

ДТП в Севастополе: «Патриот» сбил ребенка

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