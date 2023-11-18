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в Севастополе, пятеро пострадавших: мокрая дорога виновата или все-таки скорость

ДТП в Севастополе, пятеро пострадавших: мокрая дорога виновата или все-таки скорость

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 21:24 18.11.2023

Полиция проводит проверку по факту субботнего ДТП в Севастополе. Как уточнили в ГИБДД, авария, в которой пострадало 5 человек, произошла на ул. Чернореченской, в 14:20.

25-летний водитель автомобиля ВАЗ 21110 неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хюндай», под управлением 39-летней женщины, которая двигалась по своей полосе во встречном направлении. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 5 человек: водитель и пассажир автомобиля ВАЗ 21110 и три пассажира автомобиля «Хюндай»: 11-летний ребёнок, который перевозился в детском удерживающем устройстве, мужчина 43 лет и женщина 40 лет, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Сотрудниками Госавтоинспекции по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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