Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | ДТП в Севастополе: столкнулись два легковых автомобиля

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ДТП в Севастополе: столкнулись два легковых автомобиля

ДТП в Севастополе: столкнулись два легковых автомобиля

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 11:36 11.05.2020

Это ДТП в Севастополе произошло в воскресенье вечером на пересечении Фиолентовского шоссе и улицы Вакуленчука в Гагаринском районе.

Произошло столкновение двух легковых автомобилей, в которых находились 3 человека, одной женщине потребовалась помощь. Сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю деблокировали её и передали карете скорой помощи. Остальные граждане самостоятельно покинули автомобили.  Кроме того, силами подразделений произведено отключение аккумуляторных батарей автомобилей, — озвучили детали происшествия в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

ДТП в Севастополе: столкнулись два легковых автомобиля ДТП в Севастополе: столкнулись два легковых автомобиля ДТП в Севастополе: столкнулись два легковых автомобиля ДТП в Севастополе: столкнулись два легковых автомобиля

Всего к ликвидации последствий ДТП привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 14 человек личного состава.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

ДТП в Севастополе: столкнулись два легковых автомобиля

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.