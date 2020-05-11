ДТП в Севастополе: столкнулись два легковых автомобиля

Это ДТП в Севастополе произошло в воскресенье вечером на пересечении Фиолентовского шоссе и улицы Вакуленчука в Гагаринском районе.

Произошло столкновение двух легковых автомобилей, в которых находились 3 человека, одной женщине потребовалась помощь. Сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю деблокировали её и передали карете скорой помощи. Остальные граждане самостоятельно покинули автомобили. Кроме того, силами подразделений произведено отключение аккумуляторных батарей автомобилей, — озвучили детали происшествия в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Всего к ликвидации последствий ДТП привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 14 человек личного состава.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе