ДТП в Севастополе: троллейбус столкнулся с каретой «Скорой помощи». Четверо пострадавших

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Севастополе с участием автомобиля «Скорой помощи», троллейбуса и иномарки. Авария произошла сегодня днем, в 14:40, в районе дома № 1-А по улице Олега Кошевого.

33-летний водитель троллейбуса на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество автомобилю «Скорой помощи», передвигающемуся со включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом под управлением 25-летнего водителя. В результате столкновения троллейбус изменил направление движения влево, где произвел столкновение с движущимся со встречного направления автомобилем KIA под управлением 32-летнего водителя. После столкновения троллейбус и иномарка выехали за пределы проезжей части. В дорожной аварии пострадали четыре человека из бригады скорой помощи. Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту аварии с пострадавшими проводится проверка.