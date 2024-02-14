Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ДТП в Севастополе | ДТП в Севастополе: троллейбус столкнулся с каретой «Скорой помощи». Четверо пострадавших
актуально в республике
в Севастополе: троллейбус столкнулся с каретой «Скорой помощи». Четверо пострадавших

ДТП в Севастополе: троллейбус столкнулся с каретой «Скорой помощи». Четверо пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 21:14 14.02.2024

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Севастополе с участием автомобиля «Скорой помощи», троллейбуса и иномарки. Авария произошла сегодня днем, в 14:40, в районе дома № 1-А по улице Олега Кошевого.

33-летний водитель троллейбуса на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество автомобилю «Скорой помощи», передвигающемуся со включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом под управлением 25-летнего водителя. В результате столкновения троллейбус изменил направление движения влево, где произвел столкновение с движущимся со встречного направления автомобилем KIA под управлением 32-летнего водителя. После столкновения троллейбус и иномарка выехали за пределы проезжей части. В дорожной аварии пострадали четыре человека из бригады скорой помощи. Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту аварии с пострадавшими проводится проверка.

Узнайте больше:  Смертельное ДТП в Севастополе: грузовик сбил 84-летнюю женщину
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ДТП в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
ДТП в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.