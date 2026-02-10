ДТП в Севастополе: водитель сбил подростка и скрылся с места происшествия

Прокуратура города Севастополя взяла на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал 14-летний подросток.

По предварительной информации, мальчик 2011 года рождения утром 10 февраля 2026 года переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе 77 км автодороги «Ялта-Севастополь». При этом неустановленное транспортное средство совершило наезд на него и скрылось с места происшествия. Ребенку оказана медицинская помощь, — сообщили в пресс-службе ведомства.