Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | ДТП в Севастополе: водитель сбил подростка и скрылся с места происшествия
ДТП в Севастополе: водитель сбил подростка и скрылся с места происшествия

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:08 10.02.2026

Прокуратура города Севастополя взяла на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал 14-летний подросток.

По предварительной информации, мальчик 2011 года рождения утром 10 февраля 2026 года переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе 77 км автодороги «Ялта-Севастополь». При этом неустановленное транспортное средство совершило наезд на него и скрылось с места происшествия. Ребенку оказана медицинская помощь, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП. Прокуратура контролирует проведение проверки по данному факту.

источник: прокуратура города Севастополя

