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ДТП в Севастополе: восьмилетний мальчик внезапно выскочил на дорогу и попал под колеса автомобиля
Фото: ГИБДД

ДТП в Севастополе: восьмилетний мальчик внезапно выскочил на дорогу и попал под колеса автомобиля

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 20:08 12.04.2021

В субботу в Севастополе произошло ДТП, в котором пострадал 8-летний ребенок. По данным ГИБДД, инцидент произошел на придомовой территории по Столетовскому проспекту.

30-летний водитель автомобиля «Волга» совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть ребенка, которого из-за припаркованных транспортных средств не было видно. Со слов матери, мальчик находился на улице, и она знала его примерное местонахождение, но как её сын оказался на проезжей части, объяснить не смогла. Первоклассник получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в детскую больницу, — рассказали в ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает родителям о необходимости строго контролировать поведение своих детей вне дома, постоянно напоминать им о необходимости соблюдать основы безопасного поведения на дороге, в том числе о наличии проезжей части во дворах многоквартирных домов, что является опасным, если пренебрегать ПДД.

Инспекторы предупреждают:

Запрещается выходить на проезжую часть дороги из-за предметов, ограничивающих видимость, в том числе припаркованных транспортных средств. Необходимо найти такой участок дороги, который хорошо просматривается в обе стороны.

ДТП в Севастополе: восьмилетний мальчик внезапно выскочил на дорогу и попал под колеса автомобиля

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