ДТП в Щёлкино — пострадала пешеход

ДТП в Щёлкино произошло накануне.

Водитель (1984 г.р.), управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», при движении задним ходом на внутридомовой территории не убедился, что маневр будет безопасен, в результате чего допустил наезд на пешехода — женщину 1964 г.р. В результате происшествия пешеход получила травмы. С предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом обеих костей левой голени» пострадавшая была госпитализирована. На место происшествия выезжали наряды ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.