ДТП в Симферополе: авто – в столб, юный «экипаж» — в больнице

В Симферополе сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП, в результате которого пострадали два несовершеннолетних пассажира.

14 апреля около 6:30 утра 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2170 «Приора», двигаясь в Симферополе по ул. Объездной, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где допустил столкновение с электроопорой. В результате ДТП водитель и двое несовершеннолетних пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Так, у 17-летней девушки медиками диагностирован закрытый перелом ног, еще один 15-летний пассажир получил переломы костей лица и иные телесные повреждения, — сообщили в ГИБДД.