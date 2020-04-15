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ДТП в Симферополе: авто – в столб, юный «экипаж» - в больнице

ДТП в Симферополе: авто – в столб, юный «экипаж» — в больнице

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:19 15.04.2020

В Симферополе сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП, в результате которого пострадали два несовершеннолетних пассажира.

14 апреля около 6:30 утра 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2170 «Приора», двигаясь в Симферополе по ул. Объездной, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где допустил столкновение с электроопорой. В результате ДТП водитель и двое несовершеннолетних пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Так, у 17-летней девушки медиками диагностирован закрытый перелом ног, еще один 15-летний пассажир получил переломы костей лица и иные телесные повреждения, — сообщили в ГИБДД.

«Экипаж» авто госпитализирован. На месте аварии работали все оперативные службы. Предварительная причина ДТП – значительное превышение скорости.

ДТП в Симферополе: авто – в столб, юный «экипаж» - в больнице

Фото: ГИБДД.

ДТП в Симферополе: авто – в столб, юный «экипаж» - в больнице

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