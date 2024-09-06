ДТП в Симферополе: автобус подмял мопед. Пострадал пожилой мужчина

Полиция и прокуратура проводят проверку по факту ДТП в Симферополе с участием маршрутного автобуса и мопеда. Авария произошла накануне, в 11:30 на улице Балаклавской крымской столицы.

Водитель, 1949 года рождения, управляя мопедом «Viper» двигаясь в направлении ул. Русской в правом ряду, осуществляя поворот налево в нарушении требований разметки, не уступил дорогу и допустил столкновение с маршрутным автобусом «ЛиАЗ» под управлением водителя, 1990 года рождения, который двигался в попутном направлении прямо в левом ряду. В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. На момент происшествия пассажиры в автобусе отсутствовали, — сообщили в ГИБДД.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции обстоятельства выясняются. Ход и результаты проверки, организованной правоохранительными органами, взяты под контроль в прокуратуре Крыма.

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