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ДТП в Симферополе: десятилетний мальчик на электросамокате врезался в машину

ДТП в Симферополе: десятилетний мальчик на электросамокате врезался в машину

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 17:03 15.10.2024

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Симферополе, в котором пострадал несовершеннолетний. «Изюминка» истории в том, что виновник аварии — 10-летний ребенок — управлял электросамокатом. Подобные ДТП еще не часто встречаются в сводках ГИБДД. Еще…

14 октября, в 08:08 в Симферополе, несовершеннолетний, 2014 года рождения, управляя средством индивидуальной мобильности, оборудованным электродвигателем мощностью 350 ват, двигаясь со стороны переулка Харьковского в направлении улицы Мраморная по улице Урожайная по второстепенной дороге, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Хендай Солярис» под управлением водителя 1980 года рождения. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель электросамоката, — сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает, хотя водитель самоката считается пешеходом, соблюдать правила безопасности ему необходимо. Такого нарушителя можно привлечь к ответственности на тех же основаниях, что и пешехода, — по статье 12.29 КоАП РФ. Если мощность самоката по паспорту выше 4 кВт, а скорость больше 50 км/ч, то для того, чтобы им управлять, потребуется водительское удостоверение категории «М». В этом случае человек, который управляет самокатом, будет являться водителем.

Уважаемые родители! Важно помнить, что водитель электросамоката — полноценный участник дорожного движения, который несет такую же ответственность за свои действия, как и водитель автомобиля, — обратились к крымчанам госавтоинспекторы.

ДТП в Симферополе: десятилетний мальчик на электросамокате врезался в машину

Фото: ГИБДД.

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