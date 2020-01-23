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ДТП в Симферополе: «гонщика» остановили бордюр и дерево

ДТП в Симферополе: «гонщика» остановили бордюр и дерево

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:17 23.01.2020

Об этом «своеобразном» ДТП, случившемся явно не на скорости 60 км/ч, рассказывают очевидцы в соцсетях. Накануне вечером (около 20:30) на улице Залесской автомобиль KIA потерял управление и врезался в дерево.

Он наехал на бордюр левой стороной, подлетел, в воздухе сделал «бочку» и приземлился на водительскую сторону.

Пошёл на обгон + дорога чуть-чуть изгибом + скорость + скользкая дорога! Водитель живой да и «скорая» проезжала мимо. Посмотрели, записали и отпустили, — пишут в группе ВК Автопартнер Крым свидетели «полета».

ДТП в Симферополе: «гонщика» остановили бордюр и дерево

Мораль истории: в условиях скользкой дороги и плохой видимости, «гонять» не надо. Тем более, в городе. Отметим, что официальной информации об этом ДТП нет. В сводках не значится?

ДТП в Симферополе: «гонщика» остановили бордюр и дерево

Фото: ВК, Автопартнер Крым.

ДТП в Симферополе: «гонщика» остановили бордюр и дерево

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