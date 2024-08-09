ДТП в Симферополе: госпитализирован подросток

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Симферополе с участием несовершеннолетнего. Авария произошла накануне вечером (в 19:00) на ул. Кирпичной.

Водитель, 1996 года рождения, управляя автомобилем «Chevrolet Cruze», двигаясь со стороны ул. Лунная, при повороте налево не уступил дорогу питбайку «Progasi smart», под управлением несовершеннолетнего, 2009 года рождения, в результате чего допустил столкновение. В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.