 ДТП в Симферополе. Грузовик наехал на легковушку

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Симферополе, в котором пострадал человек. Авария случилась накануне утром на проспекте Победы.

40-летний водитель грузового автомобиля, двигаясь по проспекту Победы в направлении с. Трудовое, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Daewoo Nexia», который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадал 57-летний водитель «Daewoo Nexia», который доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.