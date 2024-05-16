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в Симферополе. Грузовик наехал на легковушку

ДТП в Симферополе. Грузовик наехал на легковушку

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:17 16.05.2024

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Симферополе, в котором пострадал человек. Авария случилась накануне утром на проспекте Победы.

 ДТП в Симферополе. Грузовик наехал на легковушку

40-летний водитель грузового автомобиля, двигаясь по проспекту Победы в направлении с. Трудовое, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Daewoo Nexia», который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадал 57-летний водитель «Daewoo Nexia», который доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.

 ДТП в Симферополе. Грузовик наехал на легковушку

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции г. Симферополя. Проводится проверка.

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 ДТП в Симферополе. Грузовик наехал на легковушку

Фото: ГИБДД.

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