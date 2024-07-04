ДТП в Симферополе: иномарка съехала в обрыв

Сотрудники аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь в ликвидации последствий ДТП в Симферополе.

Вчера, в 21:05 в службу спасения поступило сообщение о том, что в микрорайоне Марьино произошло ДТП. Требуется помощь спасателей. К месту происшествия выехала дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

По прибытии спасателей стало известно, что водитель автомобиля «Nissan Terrano» допустил съезд с проезжей части в обрыв высотой около 6 метров. Из транспортного средства он выбрался самостоятельно, ему оказывается помощь бригадой «Скорой помощи». Спасатели с применением автомобильных лебедок и такелажного оборудования извлекли автомобиль на проезжую часть.

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