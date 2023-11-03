ДТП в Симферополе: иномарка «встретилась» на встречной полосе с мотоциклом

По предварительным данным, 2 ноября в 16:50 40-летний водитель автомобиля «Peugeot 206», двигаясь в г. Симферополе по ул. Изобильной вблизи дома № 22, при повороте налево на прилегающую территорию не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом Yamaha FZ1-SA, под управлением водителя 1991 года рождения, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла Yamaha FZ1-SA, который с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции г. Симферополя. Проводится проверка, обстоятельства выясняются, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым