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в Симферополе: иномарка «встретилась» на встречной полосе с мотоциклом

ДТП в Симферополе: иномарка «встретилась» на встречной полосе с мотоциклом

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 11:58 03.11.2023

По предварительным данным, 2 ноября в 16:50 40-летний водитель автомобиля «Peugeot 206», двигаясь в г. Симферополе по ул. Изобильной вблизи дома № 22, при повороте налево на прилегающую территорию не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом Yamaha FZ1-SA, под управлением водителя 1991 года рождения, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла Yamaha FZ1-SA, который с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции г. Симферополя. Проводится проверка, обстоятельства выясняются, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

ДТП в Симферополе: иномарка "встретилась" на встречной полосе с мотоциклом

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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