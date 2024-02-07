ДТП в Симферополе: маршрутный автобус врезался в легковушку. Пострадали дети

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Симферополе, в результате которого были госпитализированы двое детей. Столкновение маршрутного автобуса №54 и легкового автомобиля произошло сегодня днем (в 15:25) на проспекте Кирова.

Водитель, 1981 г.р., управляя маршрутным транспортным средством ПАЗ, двигаясь по пр. Кирова в направлении ул. Горького со стороны пл. Советской, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем «Опель» под управлением водителя, 1986 г.р. В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира легкового автомобиля, 2017 и 2020 г.р. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.

В автобусе находились 8 пассажиров, которые не пострадали.

На место дорожно-транспортного происшествия выезжали наряди Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка. Ее ход – на контроле прокуратуры РК.