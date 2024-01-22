ДТП в Симферополе: микроавтобус на «зебре» сбил подростка

Накануне днем (в 14:50) в Симферополе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.

На ул. Киевская 59 (напротив завода «Фиолент») водитель, управляя рейсовым автобусом «Mercedes Benz Sprinter», двигаясь со стороны автовокзала в направлении пл. Куйбышева, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2009 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автобуса. В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, — сообщили в МВД по РК.

Как уточнили в Госавтоинспекции, автобус двигался по маршруту «Ялта – Симферополь», в салоне находилось 4 человека. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.