ДТП в Симферополе: «Мини Купер» врезался в троллейбус

Полиция и прокуратура проводят проверку обстоятельств ДТП с участием троллейбуса. По информации ГИБДД, авария произошла накануне вечером в Симферополе, на улице Русской.

Вечером 6 декабря автомобиль «Мини Купер», двигаясь по улице Русская в городе Симферополе, столкнулся с троллейбусом, который двигался по городскому маршруту. Кроме водителя в момент дорожно-транспортного происшествия в общественном транспорте находилось 20 пассажиров. В результате аварии никто из ее участников не пострадал.

В ходе организованных проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, — сообщили в прокуратуре.