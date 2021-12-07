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ДТП в Симферополе: «Мини Купер» врезался в троллейбус
Фото: ВК, Автопартнер Крым

ДТП в Симферополе: «Мини Купер» врезался в троллейбус

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:04 07.12.2021

Полиция и прокуратура проводят проверку обстоятельств ДТП с участием троллейбуса. По информации ГИБДД, авария произошла накануне вечером в Симферополе, на улице Русской.

Вечером 6 декабря автомобиль «Мини Купер», двигаясь по улице Русская в городе Симферополе, столкнулся с троллейбусом, который двигался по городскому маршруту. Кроме водителя в момент дорожно-транспортного происшествия в общественном транспорте находилось 20 пассажиров. В результате аварии никто из ее участников не пострадал. 

В ходе организованных проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, будет проверено исполнение перевозчиком требований нормативных актов при организации им транспортных услуг. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

ДТП в Симферополе: «Мини Купер» врезался в троллейбус

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