ДТП в Симферополе: «Москвич» попал под экскаватор, двое пострадавших

Сегодня утром (в 8:07) в службу спасения поступило сообщение о ДТП в Симферополе. На улице Глинки столкнулись «Москвич-2141» и экскаватор-погрузчик «Volvo BL6».

По прибытии специалисты МЧС России оградили место ДТП сигнальными конусами, провели деблокацию двух пострадавших из легкового авто и передали их медработникам, — рассказал министр ЧС РК Сергей Шахов.

Водитель легкового авто отделался легкими травмами, а вот его пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии. На месте аварии работали все оперативные службы. По факту ДТП полиция проводит проверку.