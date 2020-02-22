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ДТП в Симферополе: «Москвич» попал под экскаватор, двое пострадавших
Фото: МЧС РК

ДТП в Симферополе: «Москвич» попал под экскаватор, двое пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 18:06 22.02.2020

Сегодня утром (в 8:07) в службу спасения поступило сообщение о ДТП в Симферополе. На улице Глинки столкнулись «Москвич-2141» и экскаватор-погрузчик «Volvo BL6».

По прибытии специалисты МЧС России оградили место ДТП сигнальными конусами, провели деблокацию двух пострадавших из легкового авто и передали их медработникам, — рассказал министр ЧС РК Сергей Шахов.

Водитель легкового авто отделался легкими травмами, а вот его пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии. На месте аварии работали все оперативные службы. По факту ДТП полиция проводит проверку.

ДТП в Симферополе: «Москвич» попал под экскаватор, двое пострадавших

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