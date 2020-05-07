ДТП в Симферополе: на дороге не разъехались Лада Калина и «Nissan Juke»

Это ДТП в Симферополе произошло сегодня утром на ул. Станционная. Столкнулись легковой автомобиль Лада Калина и автомобиль «Nissan Juke».

На месте проводились работы по отключению аккумуляторной батареи, проведена уборка обломков автомобиля с проезжей части. Пострадавшая доставлена в ГБУЗ РК Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Если Вы стали свидетелем ДТП или сами попали в аварию, немедленно обращайтесь в службу спасения по телефону «101» или «112».

Фото: ГУ МЧС России по РК