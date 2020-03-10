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ДТП в Симферополе: на перекрёстке не разминулись «Daewoo Matiz» и мотоцикл «Kawasaki»

ДТП в Симферополе: на перекрёстке не разминулись «Daewoo Matiz» и мотоцикл «Kawasaki»

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 11:15 10.03.2020

ДТП в Симферополе произошло накануне вечером. На пересечении улицы Киевская и переулка Клинический столкнулись легковой автомобиль «Daewoo Matiz» и мотоцикл «Kawasaki».

По прибытию, сотрудники МЧС России с помощью аварийно-спасательного оборудования провели деблокацию водителя автомобиля «Daewoo Matiz» (женщины 1943 года рождения). Пострадавшая от госпитализации отказалась. Водитель мотоцикла «Kawasaki» транспортирован в машину скорой медицинской помощи и доставлен в травматологическое отделение ГБЗУ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

МЧС Крыма и ГУ МЧС России по РК напоминают всем жителям и гостям полуострова о необходимости строго соблюдать правила ПДД и быть крайне внимательным во время движения.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: 101 или 112.

ДТП в Симферополе: на перекрёстке не разминулись «Daewoo Matiz» и мотоцикл «Kawasaki»

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