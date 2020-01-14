ДТП в Симферополе: не переходите дорогу в неположенных местах

13 января, в 7:20 в Симферополе произошло ДТП, в результате которого женщина-пешеход была госпитализирована.

Водитель автомобиля «Daweoo», гражданин 1957 г.р., двигаясь по ул.Генерала Васильева со стороны ул.Героев Сталинграда — в направлении ул.Элеваторная, допустил наезд на пешехода, гражданку 1998 г.р. Пешеход переходила проезжую часть слева направо в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате пешеход получила травмы и с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом бедра» была госпитализирована, — сообщили в ГИБДД.

На месте ДТП работали все оперативные службы. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Но точно известно: женщина переходила дорогу в неположенном месте.