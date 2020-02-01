ДТП в Симферополе - не разминулись "ФОЛЬКСВАГЕН" и "ГАЗ". Ну и без столба не обошлось...

ДТП в Симферополе произошло накануне.

По предварительной информации, водитель автомобиля «ФОЛЬКСВАГЕН» (гражданка 1988 г.р.), двигаясь по ул. Ак-Кая 2Т со стороны ул.Залесская в направлении ул.Янтарная, при совершении обгона на полосе встречного движения совершила столкновение с автомобилем «ГАЗ 28180В», под управлением гражданина 1971 г.р., который двигался впереди в попутном направлении и осуществлял левый поворот. После этого автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН» выехал за пределы проезжей части и наехал на препятствие — бетонный столб. В результате происшествия пострадали водители обоих транспортных средств. С травмами разной степени тяжести они были госпитализированы. На место аварии выезжали наряды ГИБДД, — озвучили детали дорожной трагедии в пресс-службе МВД России в Крыму.