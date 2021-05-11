ДТП в Симферополе: «нехороший» перекресток на ул. Севастопольской

Накануне днем (около 18 часов) в Симферополе на перекрестке улиц Севастопольской и Крымских партизан произошло ДТП. В столкновении двух иномарок пострадали три человека. Одна из машин («Toyota») от удара выехала за пределы проезжей части и врезалась в столб.

Отметим, что в Симферополе именно на этом перекрестке подобные ДТП – не редкость. Левый поворот то на «зеленый», когда не пропускает встречный поток, или на «красный» всегда аварийно опасный.

Была свидетелем, стояла на второстепенной дороге первая, поворачивала налево, водитель не «Тойоты» хотел совершить маневр налево, не убедившись в безопасности. «Тойота» ехала прямо, вот и весь расклад, жуткое зрелище. «Тойота» вторым ударом отскочила в столб. Сразу за мной стояла «Скорая», через 2 секунды уже оказывали помощь пострадавшим, удар был очень сильный . Он на «зелёный» пытался повернуть, но там неслась «Тойота», он тупо не рассчитал ее скорость. Те что с «Тойоты» парни сразу вышли из машины, держась за головы. В другую машину двери уже «Скорая» открывала. На этом перекрёстке очень часто подобное! А все из-за «оленей», пытающихся постоянно повернуть с Севастопольской на Крымских партизан на «красный». Тут тоже есть объяснение, их на «зеленый» повернуть налево никогда не пропускают едущие прямо по Севастопольской. В итоге на «зеленый» выехать с Крымских партизан налево целое дело… Итог постоянно вот такой, как на фото. Там светофор и Севастопольская главная. Какие «диарейщики»? Не чувствуешь скорость и расстояние — стой и жди. Не уверен, не едь, а поехал — не тормози, — из обсуждения ДТП в группе ВК, Автопартнер Крым.

Отметим, что одним из вариантов решения проблемы «левого поворота» на ул. Севастопольской мог бы стать светофор с дополнительной секцией, запрограммированный с определенным временным интервалом для осуществления поворота. Пока же в очередном ДТП на «нехорошем» перекрестке разбираются госавтоинспекторы.