ДТП в Симферополе: под колеса «Шкоды» попал несовершеннолетний пешеход

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту наезда на несовершеннолетнего пешехода в Симферополе.

1 июля, в 20:39 водитель, 1996 года рождения, управляя автомобилем «Шкода Октавиа», двигаясь по ул. Караманова со стороны ул. Батурина в направлении ул. Севастопольской допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2014 года рождения, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном месте справа налево походу движения транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение, – сообщили в ГИБДД.