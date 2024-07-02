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в Симферополе: под колеса «Шкоды» попал несовершеннолетний пешеход
Фото: ГИБДД

ДТП в Симферополе: под колеса «Шкоды» попал несовершеннолетний пешеход

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:51 02.07.2024

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту наезда на несовершеннолетнего пешехода в Симферополе.

1 июля, в 20:39 водитель, 1996 года рождения, управляя автомобилем «Шкода Октавиа», двигаясь по ул. Караманова со стороны ул. Батурина в направлении ул. Севастопольской допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2014 года рождения, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном месте справа налево походу движения транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение, – сообщили в ГИБДД.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции города Симферополя. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, проводится проверка.

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