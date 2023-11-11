ДТП в Симферополе: пострадали двое взрослых и несовершеннолетний

Сегодня днем, в 14:00 в Симферополе, в районе рынка «Привоз» произошло ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе ребенок.

Водитель автомобиля «Лада Калина», 1992 года рождения, двигаясь со стороны Никанорова в сторону Московского шоссе города Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «КИА», за рулём которого находился водитель 1990 года рождения и допустил столкновение. В результате ДТП пострадали 35-летняя водитель автомобиля «КИА» и пассажиры автомобиля «Лада Калина»: 83-летняя женщина и девочка 2012 года рождения. Пострадавшие доставлены в больницу, — сообщили в МВД по РК.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции города Симферополя. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: МВД по РК.