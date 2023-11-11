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в Симферополе: пострадали двое взрослых и несовершеннолетний

ДТП в Симферополе: пострадали двое взрослых и несовершеннолетний

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 21:40 11.11.2023

Сегодня днем, в 14:00 в Симферополе, в районе рынка «Привоз» произошло ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе ребенок.

ДТП в Симферополе: пострадали двое взрослых и несовершеннолетний

Водитель автомобиля «Лада Калина», 1992 года рождения, двигаясь со стороны Никанорова в сторону Московского шоссе города Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «КИА», за рулём которого находился водитель 1990 года рождения и допустил столкновение. В результате ДТП пострадали 35-летняя водитель автомобиля «КИА» и пассажиры автомобиля  «Лада Калина»:  83-летняя женщина и девочка 2012 года рождения. Пострадавшие доставлены в больницу, — сообщили в МВД по РК.

ДТП в Симферополе: пострадали двое взрослых и несовершеннолетний

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции города Симферополя. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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ДТП в Симферополе: пострадали двое взрослых и несовершеннолетний

Фото: МВД по РК.

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