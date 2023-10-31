Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ДТП в Крыму | ДТП в Симферополе: столкнулись автобус и легковушка, есть пострадавшая
актуально в республике
в Симферополе: столкнулись автобус и легковушка, есть пострадавшая

ДТП в Симферополе: столкнулись автобус и легковушка, есть пострадавшая

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:57 31.10.2023

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Симферополе  с участием маршрутного автобуса.

ДТП в Симферополе: столкнулись автобус и легковушка, есть пострадавшая

31 октября, около 17:40 в п. Каменка г. Симферополя водитель автомобиля «Daewoo Nexiа», 1950 года рождения, на левом закруглении дороги, допустил столкновение с маршрутным автобусом, за рулём которого находился водитель, 1982 года рождения. В результате ДТП пострадала 70-летняя пассажирка автомобиля «Daewoo Nexiа». В момент ДТП в автобусе находилось 7 пассажиров, никто не пострадал, — сообщили в МВД по РК.

ДТП в Симферополе: столкнулись автобус и легковушка, есть пострадавшая

Ход и результаты проверки, организованной правоохранительными органами, взяты под контроль в прокуратуре.

Узнайте больше:  ДТП в Керчи: водитель не заметил железобетонный блок

ДТП в Симферополе: столкнулись автобус и легковушка, есть пострадавшая ДТП в Симферополе: столкнулись автобус и легковушка, есть пострадавшая ДТП в Симферополе: столкнулись автобус и легковушка, есть пострадавшая

Просмотры: 2 218

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ДТП в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ДТП в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.