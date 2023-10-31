ДТП в Симферополе: столкнулись автобус и легковушка, есть пострадавшая

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Симферополе с участием маршрутного автобуса.
31 октября, около 17:40 в п. Каменка г. Симферополя водитель автомобиля «Daewoo Nexiа», 1950 года рождения, на левом закруглении дороги, допустил столкновение с маршрутным автобусом, за рулём которого находился водитель, 1982 года рождения. В результате ДТП пострадала 70-летняя пассажирка автомобиля «Daewoo Nexiа». В момент ДТП в автобусе находилось 7 пассажиров, никто не пострадал, — сообщили в МВД по РК.
Ход и результаты проверки, организованной правоохранительными органами, взяты под контроль в прокуратуре.
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