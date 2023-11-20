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в Симферополе: в районе «Привоз» не разъехались две легковушки. Еще и третью зацепили

ДТП в Симферополе: в районе «Привоз» не разъехались две легковушки. Еще и третью зацепили

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:31 20.11.2023

Полиция разбирается в обстоятельствах воскресного ДТП в Симферополе, в котором пострадали два человека. Авария произошла накануне вечером (в 20:20) на перекрестке улиц Киевской и Никанорова.

Водитель автомобиля «Hyundai Solaris», женщина 1987 года рождения, двигаясь по ул. Киевской в направлении пл. Московской на регулируемом перекрестке с ул. Никанорова при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не убедилась в безопасности своего маневра и создала помеху для движения автомобилю «Subaru» под управлением водителя, 2000 года рождения, который двигался со стороны пл. Московской в направлении автодороги Восточный обход. В результате автомобиль «Subaru» допустил наезд на стоящий на ул. Никанорова автомобиль «Volkswagen Passat», под управлением водителя 1997 года рождения, после чего автомобили «Subaru» и «Volkswagen Passat» наехали на металлические ограждения, — сообщили в МВД по РК.

В результате ДТП получили травмы водитель автомобиля «Subaru», а также водитель автомобиля «Volkswagen Passat». С полученными травмами они доставлены в медицинское учреждение. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Симферополя. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

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