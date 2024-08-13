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в Симферополе: водитель ВАЗа, по вине которого пострадал мотоциклист, ответит в суде

ДТП в Симферополе: водитель ВАЗа, по вине которого пострадал мотоциклист, ответит в суде

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 14:38 13.08.2024

В Симферополе в суд направлено уголовное дело о ДТП, в котором пострадал мотоциклист.

По версии следствия, 30-летнего жителя города в апреле текущего года, управляя автомобилем марки «ВАЗ-211540», двигался по улице Евпаторийское шоссе. Поворачивая налево, водитель не уступил дорогу 29-летнему водителю мотоцикла марки «Yamaha». В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист получил множественные травмы, — сообщили в крымской прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд города Симферополя.

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