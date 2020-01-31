Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ДТП в Крыму | ДТП в Симферопольском районе — погиб пешеход

crimeapress_news

ДТП в Симферопольском районе: пострадал пешеход
Фото: ГИБДД

ДТП в Симферопольском районе — погиб пешеход

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 12:11 31.01.2020

ДТП в Симферопольском районе произошло 30 января вечером.

В 20:30 водитель автомобиля «Опель Виваро» (гражданин 1972 г.р.), двигаясь по автодороге Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта со стороны Алушты в направлении Симферополя, на 679 км+100 м трассы допустил наезд на пешехода (1953 г.р.), который переходил проезжую часть дороги слева направо походу движения транспортного средства, в неустановленном для этого месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате аварии пешеход был смертельно травмирован, — озвучили детали дорожной трагедии в пресс-службе МВД России в Крыму.

На место происшествия выезжали наряды ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

ДТП в Симферопольском районе - погиб пешеход

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.