ДТП в Симферопольском районе — погиб пешеход

ДТП в Симферопольском районе произошло 30 января вечером.

В 20:30 водитель автомобиля «Опель Виваро» (гражданин 1972 г.р.), двигаясь по автодороге Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта со стороны Алушты в направлении Симферополя, на 679 км+100 м трассы допустил наезд на пешехода (1953 г.р.), который переходил проезжую часть дороги слева направо походу движения транспортного средства, в неустановленном для этого месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате аварии пешеход был смертельно травмирован, — озвучили детали дорожной трагедии в пресс-службе МВД России в Крыму.