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В ДТП под Симферополем пострадал водитель иномарки

ДТП в Симферопольском районе. Проводится проверка

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 19:19 31.05.2021

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП с участием служебного микроавтобуса и грузового автомобиля, которое произошло на автотрассе в Симферопольском районе около села Аграрное.

По предварительным данным, 31.05.2021 в 08 час. 40 минут на автотрассе водитель микроавтобуса «Газель», перевозившего рабочих, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузового автомобиля КАМаз, который осуществлял мойку металлического дорожного ограждения, и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель и 3 пассажира микроавтобуса получили телесные повреждения, в настоящее время они доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе МВД России в РК.

Обстоятельства произошедшего выясняются, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

ДТП в Симферопольском районе. Проводится проверка

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