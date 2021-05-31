ДТП в Симферопольском районе. Проводится проверка

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП с участием служебного микроавтобуса и грузового автомобиля, которое произошло на автотрассе в Симферопольском районе около села Аграрное.

По предварительным данным, 31.05.2021 в 08 час. 40 минут на автотрассе водитель микроавтобуса «Газель», перевозившего рабочих, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузового автомобиля КАМаз, который осуществлял мойку металлического дорожного ограждения, и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель и 3 пассажира микроавтобуса получили телесные повреждения, в настоящее время они доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе МВД России в РК.

Обстоятельства произошедшего выясняются, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.