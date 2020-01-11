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ДТП в Симферопольском районе: загорелся легковой автомобиль
Фото: МЧС РК

ДТП в Симферопольском районе: загорелся легковой автомобиль

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:56 11.01.2020

Накануне вечером, в 18:05 в службу спасения поступило сообщение о том, что в Симферопольском районе на повороте в с. Сторожевое произошло ДТП с участием трех транспортных средств, вследствие чего произошло возгорание легкового автомобиля. Выяснилось, что на трассе «Симферополь – Красноперекопск» (недалеко от села Журавлевка) столкнулись  «Geely MK Cross», грузовик MAN и «ГАЗель». В результате ДТП загорелся легковой автомобиль.

Огнеборцы незамедлительно приступили к ликвидации пожара и уже через 10 минут открытое горение было ликвидировано. Площадь возгорания составила 3 кв. метров, — проинформировали в МЧС.

ДТП в Симферопольском районе: загорелся легковой автомобиль

На месте аварии работали все оперативные службы. В ГИБДД уточнили: пострадал водитель «Geely MK Cross». С диагнозом «перелом предплечья левой руки» мужчина госпитализирован.

ДТП в Симферопольском районе: загорелся легковой автомобиль

Фото: ВК, Автопартнер Крым.

ДТП в Симферопольском районе: загорелся легковой автомобиль

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