Полиция проводит проверку по факту ДТП в Симферопольском районе, в результате которого пострадал несовершеннолетний. Авария произошла в пгт Гвардейское накануне вечером (в 20:00).

Водитель автомобиля «Шкода Октавия» 1982 года рождения двигаясь в пгт Гвардейское, Симферопольского района по ул. К. Маркса со стороны переулка Мельничный, в направлении ул. Октябрьской, осуществляя маневр поворота налево не предоставил преимущество в движении питбайку «KAYO», под управлением несовершеннолетнего водителя 2007 года рождения. B результате ДТП несовершеннолетний водитель питбайка получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, – сообщили в ГИБДД.

Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре Крыма.

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