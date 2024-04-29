ДТП в Симферопольском районе: неудачный съезд с трассы «Таврида» и… четверо пострадавших

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП в Симферопольском районе. Авария, в которой пострадали 4 человека, случилась накануне утром.

28 апреля, в 8:30 водитель автомобиля «Шевроле Лачетти», выезжая со второстепенной дороги на трассу «Таврида» вблизи с. Белоглинка, не справился с управлением и совершил выезд за пределы проезжей части вправо с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали 4 человека, в том числе 2 несовершеннолетних. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.