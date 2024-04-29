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в Симферопольском районе: неудачный съезд с трассы «Таврида» и… четверо пострадавших

ДТП в Симферопольском районе: неудачный съезд с трассы «Таврида» и… четверо пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:26 29.04.2024

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП в Симферопольском районе. Авария, в которой пострадали 4 человека, случилась накануне утром.

ДТП в Симферопольском районе: неудачный съезд с трассы «Таврида» и… четверо пострадавших

28 апреля, в 8:30 водитель автомобиля «Шевроле Лачетти», выезжая со второстепенной дороги на трассу «Таврида» вблизи с. Белоглинка, не справился с управлением и совершил выезд за пределы проезжей части вправо с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали 4 человека, в том числе 2 несовершеннолетних. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.

ДТП в Симферопольском районе: неудачный съезд с трассы «Таврида» и… четверо пострадавших

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района. Проводится проверка.

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ДТП в Симферопольском районе: неудачный съезд с трассы «Таврида» и… четверо пострадавших ДТП в Симферопольском районе: неудачный съезд с трассы «Таврида» и… четверо пострадавших ДТП в Симферопольском районе: неудачный съезд с трассы «Таврида» и… четверо пострадавших

Фото: ГИБДД.

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