ДТП в Симферопольском районе: невнимательная автоледи сбила на «зебре» ребёнка

Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП в Симферопольском районе с участием несовершеннолетнего пешехода.

16 ноября, в 7:50 водитель автомобиля «Škoda Octavia», 1985 года рождения, двигаясь в п. Гвардейское по ул. Октябрьской в направлении ул. Бирюкова, допустила наезд на несовершеннолетнюю девочку, 2009 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 14-летний подросток получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.