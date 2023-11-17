ДТП в Симферопольском районе: невнимательная автоледи сбила на «зебре» ребёнка

Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП в Симферопольском районе с участием несовершеннолетнего пешехода.
16 ноября, в 7:50 водитель автомобиля «Škoda Octavia», 1985 года рождения, двигаясь в п. Гвардейское по ул. Октябрьской в направлении ул. Бирюкова, допустила наезд на несовершеннолетнюю девочку, 2009 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 14-летний подросток получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: МВД по РК.
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