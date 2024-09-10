ДТП в Симферопольском районе — под колеса «Нивы» попал ребенок

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Симферопольском районе, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход.

10 сентября, в 7:25, на 2 км + 200 м автодороги «Гвардейское – Красная Зорька», вблизи села Красная Зорька, водитель, 1965 года рождения управляя автомобилем «LADA-NIVA» допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2011 года рождения, который выбежал из-за автобуса на проезжую часть, вне пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован, — сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция рекомендует родителям ежедневно напоминать детям о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах с учетом разных дорожных ситуаций, рассказывать о последствиях нарушений Правил дорожного движения.

Дети должны знать, что переходить дорогу нужно только по пешеходным переходам и только в том случае, если все автомобили остановились. Нельзя позволять детям выходить на проезжую часть, в том числе в дворовых территориях в зоне ограниченного обзора (из-за припаркованного транспорта и других сооружений), а также перебегать проезжую часть перед близко идущим транспортом, — напоминают инспекторы.

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