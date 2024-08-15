ДТП в Симферопольском районе: столкнулись две легковушки

Водитель и пассажир автомобиля оказались зажаты конструкциями транспортного средства. Огнеборцы при помощи гидравлического аварийно — спасательного инструмента деблокировали их и транспортировали в автомобиль скорой помощи. Водителя «Nissan Almera» также транспортировали в карету СМП, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» приняли все необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП. Причины устанавливаются.

МЧС Республики Крым обращает внимание автомобилистов:

При движении соблюдайте скоростной режим;

Управляйте транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства;

Учитывайте дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения;

Не садитесь за руль при плохом самочувствии;

Будьте внимательны при совершении какого-либо маневра;

Не забывайте пользоваться ремнями безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112». Берегите себя и своих близких!