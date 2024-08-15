ДТП в Симферопольском районе: столкнулись две легковушки

В районе с. Перевальное произошло столкновение двух легковых автомобилей «Нива 2121» и «Nissan Almera». В результате аварии автомобиль «Нива 2121» опрокинулся на бок.
Водитель и пассажир автомобиля оказались зажаты конструкциями транспортного средства. Огнеборцы при помощи гидравлического аварийно — спасательного инструмента деблокировали их и транспортировали в автомобиль скорой помощи. Водителя «Nissan Almera» также транспортировали в карету СМП, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.
Сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» приняли все необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП. Причины устанавливаются.
МЧС Республики Крым обращает внимание автомобилистов:
- При движении соблюдайте скоростной режим;
- Управляйте транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства;
- Учитывайте дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения;
- Не садитесь за руль при плохом самочувствии;
- Будьте внимательны при совершении какого-либо маневра;
- Не забывайте пользоваться ремнями безопасности.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112». Берегите себя и своих близких!
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С тегами: ДТП в Крыму