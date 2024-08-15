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в Симферопольском районе: столкнулись две легковушки

ДТП в Симферопольском районе: столкнулись две легковушки

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 12:26 15.08.2024

В районе с. Перевальное произошло столкновение двух легковых автомобилей «Нива 2121» и «Nissan Almera». В результате аварии автомобиль «Нива 2121» опрокинулся на бок.

Водитель и пассажир автомобиля оказались зажаты конструкциями транспортного средства. Огнеборцы при помощи гидравлического аварийно — спасательного инструмента деблокировали их и транспортировали в автомобиль скорой помощи. Водителя «Nissan Almera» также транспортировали в карету СМП, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

ДТП в Симферопольском районе: столкнулись две легковушки

Сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» приняли все необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП. Причины устанавливаются.

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МЧС Республики Крым обращает внимание автомобилистов:

  • При движении соблюдайте скоростной режим;
  • Управляйте транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства;
  • Учитывайте дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения;
  • Не садитесь за руль при плохом самочувствии;
  • Будьте внимательны при совершении какого-либо маневра;
  • Не забывайте пользоваться ремнями безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112». Берегите себя и своих близких!

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