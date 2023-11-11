ДТП в Симферопольском районе: трое пострадавших

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП в Симферопольском районе, в котором пострадали три человека. Как уточнили в ГИБДД, авария произошла близ села Перевальное, в 17:10.

33-летний водитель автомобиля «Мерседес», не убедившись в безопасности маневра, при развороте допустил столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением 49-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота», водитель и 25-летний пассажир автомобиля «Мерседес» получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение, — сообщает МВД по РК.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками Госавтоинспекции Симферопольского района проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фотои видео: МВД по РК.