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в Симферопольском районе: трое пострадавших

ДТП в Симферопольском районе: трое пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:49 11.11.2023

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП в Симферопольском районе, в котором пострадали три человека. Как уточнили в ГИБДД, авария произошла близ села Перевальное, в 17:10.

ДТП в Симферопольском районе: трое пострадавших

33-летний водитель автомобиля «Мерседес», не убедившись в безопасности маневра, при развороте допустил столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением 49-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота», водитель и 25-летний пассажир автомобиля «Мерседес» получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение, — сообщает МВД по РК.

ДТП в Симферопольском районе: трое пострадавших

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками Госавтоинспекции Симферопольского района проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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ДТП в Симферопольском районе: трое пострадавших

Фотои видео: МВД по РК.

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