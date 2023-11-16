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в Симферопольском районе: «Volkswagen Polo» столкнулся с маршрутным автобусом

ДТП в Симферопольском районе: «Volkswagen Polo» столкнулся с маршрутным автобусом

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:16 16.11.2023

Накануне вечером (в 18:35) в Симферопольском районе, вблизи села Чистенькое произошло ДТП, в котором пострадали два человека, в том числе ребенок.

ДТП в Симферопольском районе: «Volkswagen Polo» столкнулся с маршрутным автобусом

Водитель автомобиля «Volkswagen Polo», 1988 года рождения, двигаясь по автодороге «Симферополь — Левадки» со стороны Бахчисарая в сторону Симферополя, вблизи с. Чистенькое совершил столкновение автобусом «БАЗ 2215», под управлением водителя 1961 года рождения, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Volkswagen Polo»: ребенок 2021 года рождения и женщина 1996 года рождения, — сообщили в МВД по РК.

ДТП в Симферопольском районе: «Volkswagen Polo» столкнулся с маршрутным автобусом

Полиция проводит проверку, обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

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ДТП в Симферопольском районе: «Volkswagen Polo» столкнулся с маршрутным автобусом

Фото: МВД по РК.

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