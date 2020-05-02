ДТП в Судаке: не разминулись ВАЗ и «Hyundai». Пострадавшие есть

ДТП в Судаке произошло накануне вечером на ул. Ашик-Умер.

Столкнулись два автомобиля: ВАЗ 2110 и «Hyundai». На месте проводились работы по ограждению места ДТП сигнальными конусами и отключению АКБ, с использованием аварийно-спасательного оборудования был деблокирован водитель автомобиля ВАЗ-2110. Пострадавшие доставлены в Судакскую городскую больницу, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Главное управление напоминает всем жителям и гостям полуострова о необходимости строго соблюдать правила ПДД и быть крайне внимательным во время движения.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«101» — единый телефон пожарных и спасателей;

(3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.