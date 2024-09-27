ДТП в Судаке: под колеса машины попал подросток

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП в Судаке, в котором пострадал несовершеннолетний. Авария произошла сегодня днем, в 14:10 на улице Октябрьской.

Водитель, 1965 года рождения, управляя автомобилем «FIAT SCUDO», допустил наезд на пешехода 2012 года рождения, который перебегал проезжую часть дороги в неположенном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения и госпитализирован в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.

По данному факту отделением Госавтоинспекции ОМВД России по г. Судаку проводится проверка, обстоятельства выясняются. Ход проверки на контроле прокуратуры.

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