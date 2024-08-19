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в Судаке: столкнулись три автомобиля
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

ДТП в Судаке: столкнулись три автомобиля

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 12:43 19.08.2024

На автодороге Алушта-Судак в районе с. Морское произошло ДТП с участием 3-х легковых автомобилей: «Mazda», «Mitsubishi» и «Hyundai».

К месту происшествия выехали сотрудники Судакского  аварийно — спасательного отряда  ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», ПЧ с. Морское ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», скорой помощи  и ГИБДД. По прибытии выяснилось, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 3-х легковых автомобилей: «Mazda», «Mitsubishi» и «Hyundai». Спасатели Судакского АСО оказали помощь в транспортировке женщины- водителя «Mazda» в карету СМП, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

Огнеборцы ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП, в частности произвели смыв горюче — смазочных материалов с проезжей части.

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Причина происшествия устанавливается.

МЧС Республики Крым обращает внимание автомобилистов:

  • при движении соблюдайте скоростной режим;
  • управляйте транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства;
  • учитывайте дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения;
  • не садитесь за руль при плохом самочувствии;
  • будьте внимательны при совершении какого-либо маневра;
  • не забывайте пользоваться ремнями безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112». Берегите себя и своих близких!

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