ДТП в Судаке: столкнулись три автомобиля

К месту происшествия выехали сотрудники Судакского аварийно — спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», ПЧ с. Морское ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», скорой помощи и ГИБДД. По прибытии выяснилось, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 3-х легковых автомобилей: «Mazda», «Mitsubishi» и «Hyundai». Спасатели Судакского АСО оказали помощь в транспортировке женщины- водителя «Mazda» в карету СМП, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Огнеборцы ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП, в частности произвели смыв горюче — смазочных материалов с проезжей части.

Причина происшествия устанавливается.

МЧС Республики Крым обращает внимание автомобилистов:

при движении соблюдайте скоростной режим;

управляйте транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства;

учитывайте дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения;

не садитесь за руль при плохом самочувствии;

будьте внимательны при совершении какого-либо маневра;

не забывайте пользоваться ремнями безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112». Берегите себя и своих близких!