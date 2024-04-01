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в судакской Солнечной долине – водитель «Лады» не справился с управлением

ДТП в судакской Солнечной долине – водитель «Лады» не справился с управлением

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:28 01.04.2024

30 марта, в 21:48 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о ДТП в районе с. Солнечная долина (городской округ Судак).

К месту происшествия выехала дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», а также сотрудники «Скорой помощи» и ГИБДД. По прибытии выяснилось, что водитель автомобиля «Lada Granta» не справился с управлением и съехал в кювет, где допустил столкновение с деревом.  Спасатели «КРЫМ-СПАС» при помощи такелажного оборудования стабилизировали транспортное средство, что позволило эвакуировать из него мужчину. От медпомощи он отказался, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

ДТП в судакской Солнечной долине – водитель «Лады» не справился с управлением

Также сотрудники МЧС Республики Крым провели комплекс необходимых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП.

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ДТП в судакской Солнечной долине – водитель «Лады» не справился с управлением

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