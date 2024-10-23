ДТП в Ялте: кроссовер сбил девятилетнюю девочку

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Ялте с участием несовершеннолетнего.

По предварительным данным, в 13:50 на ул. Кирова водитель, 1961 года рождения, управляя автомобилем «Hyundai», допустил наезд на несовершеннолетнюю, 2015 года рождения, которая перебегала проезжую часть слева направо в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы различной степени тяжести и доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.