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ДТП в Ялте: кроссовер сбил девятилетнюю девочку

ДТП в Ялте: кроссовер сбил девятилетнюю девочку

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 21:45 23.10.2024

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Ялте с участием несовершеннолетнего.

По предварительным данным, в 13:50 на ул. Кирова водитель, 1961 года рождения, управляя автомобилем «Hyundai», допустил наезд на несовершеннолетнюю, 2015 года рождения, которая перебегала проезжую часть слева направо в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы различной степени тяжести и доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.

Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре Республики.

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ДТП в Ялте: кроссовер сбил девятилетнюю девочку

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