ДТП в Ялте: маршрутка сбила подростка

Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств ДТП в Ялте, в результате которого пострадал несовершеннолетний.

9 сентября, в утреннее время водитель маршрутного автобуса, двигавшегося по маршруту № 9 в городе Ялте, допустил наезд на 15-летнего мальчика, который стоял у правого края проезжей части на улице Изобильной. В автобусе было 3 человека. В результате ДТП несовершеннолетний с травмами доставлен в учреждение здравоохранения, — сообщили в надзорном ведомстве.