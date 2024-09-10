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в Ялте: маршрутка сбила подростка
Фото: прокуратура РК

ДТП в Ялте: маршрутка сбила подростка

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 14:43 10.09.2024

Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств ДТП в Ялте, в результате которого пострадал несовершеннолетний.

9 сентября, в утреннее время водитель маршрутного автобуса, двигавшегося по маршруту № 9 в городе Ялте, допустил наезд на 15-летнего мальчика, который стоял у правого края проезжей части на улице Изобильной. В автобусе было 3 человека. В результате ДТП несовершеннолетний с травмами доставлен в учреждение здравоохранения, — сообщили в надзорном ведомстве.

Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре Республики Крым.

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