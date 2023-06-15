ДТП в Ялте: пострадал 13-летний пешеход. Что примечательно, ребенок переходил дорогу по «зебре»

Очередное ДТП, в котором пострадал пешеход – в Ялте иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе.

15 июня, в 17:40 водитель автомобиля «Kia Ceed», осуществляя движение по ул. Ломоносова, совершил наезд на 13-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу на самокате. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.