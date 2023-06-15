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ДТП в Ялте: пострадал 13-летний пешеход. Что примечательно, ребенок переходил дорогу по «зебре»

ДТП в Ялте: пострадал 13-летний пешеход. Что примечательно, ребенок переходил дорогу по «зебре»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:34 15.06.2023

Но на самокате.

Очередное ДТП, в котором пострадал пешеход – в Ялте иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе.

ДТП в Ялте: пострадал 13-летний пешеход. Что примечательно, ребенок переходил дорогу по «зебре»

15 июня, в 17:40 водитель автомобиля «Kia Ceed», осуществляя движение по ул. Ломоносова, совершил наезд на 13-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу на самокате. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.

ДТП в Ялте: пострадал 13-летний пешеход. Что примечательно, ребенок переходил дорогу по «зебре»

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

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ДТП в Ялте: пострадал 13-летний пешеход. Что примечательно, ребенок переходил дорогу по «зебре»

Фото: МВД по РК.

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