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в Ялте: пострадал юный «экипаж» мопеда

ДТП в Ялте: пострадал юный «экипаж» мопеда

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:44 30.10.2023

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Ялте с участием несовершеннолетних.

30 октября, в 17:00 несовершеннолетний водитель мопеда «Vento», 2008 года рождения, двигаясь по ул. Кирова в сторону автодороги «Ялта — Севастополь», допустил опрокидывание с последующим столкновением с опорной стеной. В результате ДТП несовершеннолетняя девушка-пассажир мопеда, 2009 года рождения, получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение. Водитель мопеда не пострадал, был в защитном мотошлеме, — сообщили в МВД по РК.

ДТП в Ялте: пострадал юный «экипаж» мопеда

Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

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ДТП в Ялте: пострадал юный «экипаж» мопеда

Фото: МВД по РК.

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