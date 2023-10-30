ДТП в Ялте: пострадал юный «экипаж» мопеда

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Ялте с участием несовершеннолетних.

30 октября, в 17:00 несовершеннолетний водитель мопеда «Vento», 2008 года рождения, двигаясь по ул. Кирова в сторону автодороги «Ялта — Севастополь», допустил опрокидывание с последующим столкновением с опорной стеной. В результате ДТП несовершеннолетняя девушка-пассажир мопеда, 2009 года рождения, получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение. Водитель мопеда не пострадал, был в защитном мотошлеме, — сообщили в МВД по РК.