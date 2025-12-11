Дурной пример: аферы с ведомыми продавцами вторички распространились на регионы

Речь о мошеннической схеме, при которой продавец после продажи квартиры и получения денег требует вернуть ему жильё, заявляя, что заключил сделку под влиянием мошенников.

В столице риелторское сообщество хорошо знает об этой проблеме, отметил Андрей Банников. В объединении видят, что эта схема уже используется в других российских городах-миллионниках.

В Москве ежегодно фиксируется около 100 случаев мошенничества на вторичном рынке. Это примерно один случай на 1,5 тыс. сделок с вторичным жильём. В среднем по стране аферы с вторичкой происходят в два-три раза реже.

За последние два месяца на столичном рынке недвижимости число афер сократилось на 20%, добавил Банников. При этом мошенническая схема с ведомыми продавцами переходит в регионы.

Напомним, в августе 2024 года певица Лариса Долина продала свою квартиру в Хамовниках под воздействием мошенников. Аферисты представились сотрудниками силовых структур и убедили певцу продать жильё и перевести деньги на якобы безопасные счета. Долина была уверена, что сделка будет фиктивной. Суд счёл, что действия певицы были неосознанными. Квартиру вернули Долиной, при этом Полина Лурье, которая добросовестно приобрела жильё, осталась без недвижимости и без денег. Защита Лурье пытается оспорить решение в Верховном суде.

источник: ЦИАН